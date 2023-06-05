美股上扬带动 本地股市星期一升0.72%

美国避过一场债务危机，加上新出炉的就业市场数据促使投资者认为美国联邦储备局6月有望暂停升息，星期一（6月5日）的亚太股市普遍跟随美股上个星期五（2日）的涨势而走高。新加坡海峡时报指数闭市上涨22.71点，或0.72%，收报3189.01点。

债务上限问题尘埃落定，起码下来两年不会再重演，缓解了投资者担心债务违约会造成全球金融系统崩溃，以及美国就业数据显示，虽然新增职位增加，但失业率比预期中高，投资者对美联储6月暂停加息的希望重燃，欢愉气氛重归市场。

亚太股市除了深圳股市小跌0.09%以外，其余的都上升。东京日经指数大涨2.20%，领先所有亚太股市、香港股市起0.84%，其他股市有介于0.05%至0.95%的升幅。

本地股市全天交易量18亿3000万股， 交易总值14亿5000万元， 上升股294只、下跌股233只。

成份股中，18只上升、11只下跌，一只持平。

怡和合发（Jardine C&C）的涨幅最大，达4.98%，闭市报33.74元；胜科工业（Sembcorp Industries）起3.08%至5.35元；新加坡航空（SIA）上扬3.03%至6.80元。

下跌的成份股中，吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）跌2.86%至2.04元、创业公司（Venture Corp）退低2.14%至14.65元、云顶新加坡（Genting Singapore）滑落2.0%至0.98元。