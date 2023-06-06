美国隔夜股市涨多拉回，道琼斯工商指数和标普500跌0.59％和0.20％，纳斯达克指数持平作收。

美国避过一场债务违约危机，星期一（6月5日）的亚太股市普遍走高，新加坡海峡时报指数闭市上涨22.71点，或0.72%，收报3189.01点。

受到美国隔夜股市影响，亚太股市股市星期二（6日）开盘也普遍下跌，澳大利亚和日本股市都跌超过0.60％。

星期二可关注的本地股票：

1. DigiCore房地产信托（Digital Core REIT，简称DCREIT）要求恢复交易。信托星期一披露，第二大租户破产，目前尚未缴付6月份租金。如果完全失去这名租户的租金收入，信托的每单位派息将减半。

2. 丰树工业信托（MIT）披露，一名租户在美国申请破产保护。截至2023年3月31日，该租户每月贡献信托总租金收入约3.2%，是MIT投资组合中的第三大租户。信托完成收购在日本大阪新建的数据中心后，这名租户将是第四大租户。

MIT指出，该名租户目前租用了位于北美的八个数据中心的空间，其中七个由Mapletree Rosewood Data Centre Trust持有，后者是信托和丰树产业（Mapletree Investments）持股各一半的合资企业。租户支付了部分5月份租金，信托正在追讨未付的租金余额。

3. IPC企业要求暂停交易。公司从星期二起被列入新加坡交易所观察名单。

被列入观察名单的还有：Amos Group、明光集团（Beng Kuang Marine）、British & Malayan Holdings、泉合近海（CH Offshore）、胜达科技（Datapulse Technology）、GRP Ltd、国际贸易（Intraco Limited）、特新企业（Jadason Enterprises）、Jasper Investment、综合制造科技（MFG Integration）、上海动力发展（Shanghai Turbo Enterprises）和特科国际（Trek 2000 International）。

4. 运通网城房产信托（EC World）披露，现有的岸上银行贷款已经全部获得再融资。

5. Aspial Lifestyle旗下的珠宝连锁店Goldheart发生数据泄露事件，将近4万2000名电子商务客户受影响。公司强调，客户的信用卡信息或密码等数据没有被黑客盗取，泄露的信息包括客户的姓名、地址、电子邮件、出生日期和电话号码。公司已经通知所有受影响客户和个人资料保护委员会（PDPC），以及报警。