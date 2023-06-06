企图走私香烟 三人当场被捕

三人企图走私超过120条香烟入境，被执法人员当场识破。

根据移民与关卡局星期一（6月5日）在脸书贴文表示，移民局人员、警察海岸卫队、新加坡关税局与裕廊海港（Jurong Port）于5月26日在一场联合行动中破获这起香烟走私案。

通过沿海监视系统，执法人员发现一艘印度尼西亚船只人员正往裕廊海港周边，把一箱箱的物品转移到一辆吊秤车上。由于这些人的行径可疑，当局于是上前突击调查。

执法人员先在船只中查获一个装有漏税香烟的箱子，并在吊车中查获另五个箱子。在此行动中，执法人员一共起获124条与30包漏税香烟，案件已交由新加坡关税局进一步调查。两名印尼籍人员和一名新加坡籍吊秤车人员也在此次调查中被逮捕。

移民局强调，身为新加坡边境的守护者，当局将竭尽所能维护海上货运和出行的安全，以维护新加坡边界的安全。