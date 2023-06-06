美国隔夜股市涨多拉回 本地股市相应走弱

美国隔夜股市涨多拉回，本地股市也相应走弱。

本地股市星期二（6月6日）开盘即走跌，上午盘中最低去到3175.76点，较前一天闭市下跌0.42％。

截至星期二中午12时休市，海峡时报指数报3190.41点，起1.40点或0.04％。

IG市场策略师叶俊荣指出，美股表现喜忧参半，纳斯达克指数闭市时的回吐大部分涨幅，部分原因是该指数的重量级成份股苹果公司（Apple）发布了混合实境（mixed reality）头戴式装置Vision Pro后，市场对于该股的乐观情绪逐渐消退。苹果的股价在盘中一度涨到历史新高。

叶俊荣认为，苹果股价处于超买，如果后续表现疲软，将影响纳斯达克指数，进而对更广泛的市场带来下行压力。

纳指星期一（5日）几乎持平作收，道琼斯工商指数和标普500指数跌0.59％和0.20％。

美国政府债务违约危机解除，三大指数上星期五（2日）大涨了1％至2％。

市场接下来将关注美国联邦储备局下星期二（13日）和星期三召开的政策会议。

Dalma Capital首席投资长杜根（Gary Dugan）说：“股市投资者近期须评估的风险是美联储跳过一次会议，在7月而不是6月加息。”

杜根认为，美国经济依旧强劲，加上债务违约危机已经解除，如果美联储这次不加息，可能会带来另一波股市反弹。