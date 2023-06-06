文庆路上段巴刹与熟食中心 五天内两处地砖爆裂

文庆路上段巴刹与熟食中心两处地砖五天内接连拱起爆裂，造成摊贩和食客不便，摊贩和居民促当局尽快整修。

家住文庆路上段第16座组屋的居民李德文（38岁，厨师）向记者申诉，文庆路上段巴刹与熟食中心一处自上星期五（6月2日）就有一整排地砖爆裂，没想到问题还没有解决，巴刹另一边的地砖在星期一（5日）也开始翘起爆裂。

记者星期一走访文庆路上段巴刹与熟食中心时，两个地砖爆裂处已经拉起封锁线，被小贩中心负责人围起来，以策安全。

据记者现场所见，第一处拱起的地砖位于店屋前，至少有34片并列的地砖拱起，当中不少地砖爆裂，受影响面积约三米长、0.6米宽。在隔壁经营裁缝生意的陈美金（68岁，裁缝师）说，地砖爆裂处是不少摊贩用来卸货的地方，地砖爆裂后，负责人很快找人把事发地点围起来，以策安全，摊贩们都得绕道走远路，很不方便。

文庆路上段巴刹与熟食中心地砖拱起爆裂。（卓祾祎摄）

第二个地砖爆裂的地点则位于小贩中心入口处，该处的情况似乎比第一处严重，虽然目测同样有34片地砖拱起，其中爆裂的地砖有多达15片。据记者了解，该处设有桌椅，是食客乘凉的休息处。

负责巴刹卫生的洪福明（59岁，主管）说，每天傍晚时分，不少居民都习惯坐在桌椅这里乘凉谈天，如果不赶紧围起来，天一黑光线不好，很可能会引起更多事故。

“我不久后就接到通知，有人踢到门口桌椅附近拱起的地砖，因此催促我赶紧把受影响的地方围起来，以免晚上更多老人和小孩受伤。”

洪福明说，他当天就安排工人，把两个地砖爆裂区域围起来，因为文庆一区不少老人，担心他们会被绊倒。

他也称市镇会应已收到通知。

根据文庆路上段巴刹与熟食中心里挂的牌额显示，小贩中心上次翻修整修是在2015年，距离现在已经八年。

“今年冠病疫情解封后，很多小贩中心都开始翻新了，希望可以早日轮到我们这里。”

惹兰勿刹市镇会在回复《联合早报》问询时说已经获悉此事。目前已经安排了建筑承包商，计划在星期六（10日）可以完成维修工作。

惹兰勿刹市镇会也提到，地砖拱起并爆裂的原因可能是冷热交替的温差和热胀冷缩现象导致了砖块和砂浆表面之间失去粘性。同时，这里的小贩中心客流量较高，随着时间的推移，老化磨损也可能是爆裂原因之一。

文庆路上段巴刹与熟食中心上次整修及更换地砖是在2015年，距离现在已经八年。

关于翻新时间，惹兰勿刹市镇会在回复中说，文庆路上段巴刹与熟食中心计划在今年第四季度开始进行翻新，很快将会向小贩、摊主和附近居民提供更多详情。