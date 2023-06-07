美国隔夜股市小幅收高，标普500指数和纳斯达克指数攀升0.24％和0.36％，道琼斯工商指数持平作收。

投资者在评估美国联邦储备局本月的货币政策走向，亚太股市星期二（6月6日）涨跌不一，新加坡海峡时报指数收复早盘失地，微涨0.03％。

亚太股市星期三（7日）开盘小幅攀升，澳大利亚、日本和韩国股市涨大约0.20％至0.40％。

本地星期三可关注股票：

1. 挑战者科技（Challenger Technologies）的大股东把收购价从每股现金0.56元，调高到0.60元，并表示这是最终收购价，不打算再调高价格。调高后的收购价比挑战者科技过去一个月、三个月、六个月和12个月的交易量加权平均股价高出10.5％、11.9％、14.3％和13.4％。

截至星期二下午6时，由要约人及其一致行动人拥有、控制或同意收购的股份总数合计2亿6018万股，占已发行股数的64.76%。

2. 英特拉资源（Interra Resource）要求暂停交易。

3. 高登控股（Cortina Holdings）披露，集团最近遭遇了一次复杂的网络攻击，一方未经授权进入集团的一台服务器，并对其中的信息进行了加密。集团正在调查事件，并已经报警和通知个人资料保护委员会（PDPC）。集团将于星期三开始通知数据受到影响的各方。

4. Aspen集团要求恢复交易。集团披露，Dynamic Tune和一家跨国公司的子公司达成分租协议，租约可长达20年。最初的五年期限结束后，将自动延长两期，每期五年，分租户可决定是否延长第四期租约。分租协议预计将贡献集团盈利，但预计不会对集团截至今年6月底的财年的合并净每股有形资产和每股盈利产生重大影响。