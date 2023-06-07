李智陞：建设净零城市 须各领域紧密合作

要实现净零排放目标，建设净零城市是当务之急。国家发展部长李智陞说，要推动净零城市的发展，政府须和私人企业与人民紧密合作，并有明确的政治意愿，推动人们支持气候行动。

李智陞星期三（6月7日）在淡马锡主办的生态繁荣周活动上致辞时说，随着城市化进程加速，能源和基础建设的需求只会日益增加。要拉平城市发展所导致的碳排放曲线、在本世纪中叶实现净零排放的目标，必须建设净零城市（net-zero city）。

城市在应对气候变化方面扮演着重要角色，目前有超过七成的全球二氧化碳排放来自城市。

他说，要实现净零城市，政府机构的目标和行动必须协调一致，不能孤军奋战。同时，也要和私人领域和民众紧密合作以动员行业做出改变。各级也要有明确的政治意愿，以及推动人们支持气候行动的能力。

打造净零城市的关键是要绿化能源来源，新加坡正采纳更环保的能源来源如天然气、太阳能、区域电网和新型低碳能源如氢气。

我国在扩大太阳能容量方面也取得良好进展，即便土地有限，我们多年来将城市改造成创新太阳能部署的实验室。除了在政府组屋的天台安装太阳能板，我国也在登格蓄水池设浮动太阳能厂，一些建筑也在外墙上部署太阳能板。

李智陞说，除了绿色能源，我国也在探讨如何让市镇和建筑建更永续。例如，裕廊湖区作为市中心以外最大的混合用途商业区，将被打造为可持续发展的未来城市典范，也可用于测试城市可持续方案。

“这些区域范围的项目让我们把所有人聚集在一起，政府、发展商、设施管理者，并在真实世界的条件下展示、测试和改善新科技和解决方案。通过这些试验，我们能找到最理想的一套解决方案，以实现我们的净零目标。”