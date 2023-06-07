租赁组屋传恶臭 揭单位内有两只饿猫和三具猫骨头

租户举家搬走一两个月后，租赁组屋传出恶臭，执法单位上门查看，发现五只猫被留在七楼单位里，两只瘦骨嶙峋，另三只则已剩下白骨。

住在惹兰民亚（Jalan Minyak）第6座租赁租屋八楼单位的努丽莎（30岁，家庭主妇）告诉《联合早报》说，她上星期四（6月1日）听到楼下不停传出猫叫声，她从厨房窗口往下探头一看，发现楼下单位内有两只瘦弱的猫被锁在笼子中，笼子周围非常肮脏，传出阵阵恶臭。

她下楼敲门却发现没人应门，向相隔两个单位的邻居了解后，才得知原来这个单位的租户早在一两个月前就已搬走，却把一群家猫留下。

努丽莎猜测，笼子里的猫是因为饥饿才会不停的叫，她和邻居于是报警处理，并通知建屋发展局。

有邻居也帮忙在脸书贴文询问是否有人认识租户，贴文瞬间引起爱猫人士关注。

数名警员和国家公园局人员星期二（6日）上门查看，经常救弃猫的义工看到贴文后也主动前来提供援助。

数名警员星期二（6月6日）上门到惹兰民亚第6座租赁租屋查看。（张思庆摄）

根据义工瓦蒂（50岁）提供的视频，一房一厅的租赁单位后方放置了一个大铁笼，有两只毛发黑白相间的小猫在三个隔层的笼子内走动，它们看起来非常瘦小，而在笼子的最底层则有很多骨头和猫毛，相当骇人。

瓦蒂从骨头的数量推断，骨头是三只猫的遗骸。她过后向邻居借来猫粮和水放在笼子内，两只猫见状饿得冲上前狼吞虎咽。

瓦蒂说，三只猫相信死亡已有一段时间，或者猫太过饥饿互相啃咬。

当局人员后来从单位里带走一袋相信装了猫骨头的黑色垃圾袋，两只存活下来的猫也被装进小笼带走。

执法人员随后将猫骨装在袋子，并将两只猫装在笼子带走。（张思庆摄）

据观察，单位内的杂物非常多，后方厨房的地面更是布满粪便和猫毛，环境非常肮脏。