投资者为避险套利 本地股市早盘跌10.47点

投资者套利，本地股市持续疲弱，早盘下跌10.47点或0.33％。

本地股市星期三（6月7日）开盘横摆，随即下跌。截至中午12时休市，海峡时报指数报3179.64点。

大部分海指成份股星期三上午下滑，其中星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）跌0.74％和0.16％；云顶新加坡（Genting Singapore）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）滑落超过1.5％。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说，投资者从股市先前的涨幅中套利，是本地股市近两个交易日表现疲弱的原因。

“新加坡交易所的资金流动数据显示，机构投资者对本地股市兴趣缺缺，上一周资金大量净流出，这大致延续了今年2月以来的趋势。”

叶俊荣进一步指出，全球经济增长放缓，投资者估计银行业盈利即将达到最高峰，可能促使一些投资者套利以降低风险，造成海指出现卖压。

叶俊荣从技术分析来看，海指整体趋势仍处于下滑。

上一周，净流出本地股市的机构投资者资金大约有1亿元，海指在四个交易日下跌了1.3％左右。

世界银行警告：全球经济进入2024年仍面临逆风

世界银行星期二（6日）警告，中央银行的货币政策紧缩和陷入困境的银行可能出现更多动荡，全球经济进入2024年仍面临逆风。

世界银行将今年的经济增长预测，从早先的1.7％调高到2.1％，但将明年的预测从2.7％下调到2.4％。

世界银行说：“预计今年下半年全球增长将明显放缓，2024年维持疲软。银行业引发的动荡扩散和更加紧缩的货币政策可能会导致全球增长更加疲软。”