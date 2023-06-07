卫塞节长周末加上学校假期 四天近150万人出入境　

过去的卫塞节长周末，近150万人从两个陆路关卡出入境，单在上星期四（6月1日）就有近25万人从陆路关卡出境，是自去年边境重开以来单日最高纪录。

《联合早报》之前报道，卫塞节长周末加上学校假期，大批新加坡人北上马来西亚游玩，两个陆路关卡上星期四傍晚开始大塞车。新加坡移民与关卡局透露，上星期四有近25万人从陆路关卡出境，是去年边境重开以来单日最高纪录。

移民与关卡局发言人星期三（7日）答复《联合早报》询问时说，上星期四起至星期天，共有近150万人通过兀兰和大士关卡出入境。

发言人指出，当局多管齐下，与不同机构合作应对交通流量。例如，与陆路交通管理局和跨境巴士业者合作，增加巴士趟次，应对乘客量。当局也特地开设两条环道，让汉达英达的巴士能以闭环的方式出入兀兰关卡。这意味着，巴士司机在入境关卡让乘客下车后，无须通关就可以直接U转到出境关卡继续载客，提升往来新马两地的接载速度。

移民局也和陆交局合作，在兀兰关卡前的高架桥实施双白线，避免车辆“插队”。若有违例者，将被安排掉头。

另一边，移民局通过实时监控路况，灵活安排不同通关区，如必要时安排汽车使用罗厘通道出境。

移民局也在关卡内作出调整，照顾旅客的需求，例如增加人手到不同区域，包括巴士厅等，进行人流管控。当局也在两个陆路关卡内分别安装25个工业型风扇，以及38个流动厕所。

移民局最后说，由于现在是学校假期，两个陆路关卡的出境交通预计将继续拥堵，公众出行前可上陆交局One Motoring网站，或查看快速公路监察与提示系统和移民局脸书和推特，了解关卡的交通情况。驾车人士应遵守交通规则，不要随意转换车道，并配合关卡工作人员的指示。