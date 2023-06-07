提供及时援助 四名护士荣获救员奖

两人为心脏骤停者进行心脏复苏术，另两人则为身体不适者提供医疗援助，四名休班女护士及时为有需要人士伸出援手，一起获民防部队表扬。

新加坡民防部队6月7日（星期三）脸书贴文指出，四名护士是在休班时为需要人士提供医疗援助，见义勇为行为值得表扬，在5月17日获颁民防部队社区先遣急救员奖（SCDF Community Lifesaver Award）。

第一起医疗事件发生于2月4日，两名盛港综合医院女护士在苏芒径一带发现一名男子倒卧在地。怀疑男子心脏骤停，两人于是赶紧为患者进行心肺复苏术。她们在民众的协助下取得自动体外除颤器（AED）后，立即帮助患者恢复心跳，直到民防救护人员赶抵。在两名护士的及时援助下，男子最终捡回一命。

另外两名来自邱德拔医院的女护士则于3月3日，在樟宜机场第三搭客大厦为一名身体不适的公众提供医疗援助。