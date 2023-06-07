杨莉明：人工智能须以公共利益为本

人工智能是大势所趋，将渗透到人们的生活，无处不在。面对其中的利与弊，我国须以公共利益为本，让人们都能从中受益，同时确保人工智能的运用是安全、可靠且透明的。



通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期三（6月7日）在新加坡亚洲科技会展（ATxSG）上，阐述了我国对人工智能发展的立场，并邀请海内外私人业者和学术专家共同完善行业环境。



杨莉明说，人工智能很有可能将无所不在，而政府已经在社区服务、关卡把控、诈骗探测等方面广泛应用，人工智能已然是一个让民众受惠的公共产品（Public Good）。

“此外，人工智能也有助改善我国所面对的广泛挑战，包括医疗、环保和教育等。”



面对如此大规模的运用潜能，杨莉明说，政府可主导促进和推广人工智能的发展，提供相关技能培训和学习渠道。



杨莉明也强调，业者须负责任地试用和使用人工智能，避免对社会造成严重伤害。因此，各界须要合作制定一套安全认证框架。资讯通信媒体发展局2022年推出全球首个人工智能评估系统AI Verify，根据安全、可靠和透明等11个准则指标为个别人工智能系统“打分”。

公开源码 让各企业都能利用AI Verify

经过一年的试用和完善，咨媒局如今公开源码，并成立人工智能验证基金会（AI Verify Foundation）。基金会将充当联系政府、私人企业和学术专家的平台，促进各界的交流。基金会目前有超过50名成员，包括淡马锡人工智能卓越中心Aicadium、国际商业机器公司（IBM）和谷歌等海内外机构。