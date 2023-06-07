骗子冒充马国大众书局 设假账号骗个资

不法之徒设假账号冒充马国大众书局，称将歇业送书，再诱使公众投资，骗取个人资料。本地的大众书局发文，呼吁公众切勿上当受骗。

今年3月至今，有马来西亚民众不时收到来自“大众书局”的脸书广告，称书局将歇业，会免费向公众赠书。

这些广告称免费赠送投资类型的书籍，吸引公众，当有人上当后，就会被拉入聊天群组，随后就有“老师”上课，鼓励大家投资，甚至要求公众提供个人信息。

一名网友“小lukluk”在小红书上揭发了这个假大众书局的广告，甚至有书局的员工留言表示无奈，称每天都有人问她哪里领取免费书籍，甚至还被人骂。另一名网友也称母亲差点被骗，幸好她及时发现不妥，让母亲拉黑骗子，并不要点击任何链接。

网友“小lukluk”在小红书上揭发假大众书局账号。（取自小红书）

针对骗局，新加坡的大众书局官方脸书在5月9日发文，提醒公众切勿上当受骗。

贴文写到，脸书上有许多假冒“大众书局”的账号，并盗用了大众书局的照片与商标，以免费赠书或促销为借口，引诱客户点击未经验证的链接并泄露个人信息。

大众书局说，书局从未有此类赠品和促销活动，呼吁公众不要点击任何链接，也不要透露个人资料。大众书局也强调说，严肃看待此事件，并已举报了假账号。同时也请公众帮忙举报任何使用他们的品牌或商标的可疑帐户。