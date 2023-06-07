佐科：无论谁领导印尼 新首都项目“一切都会很好”

无论明年印度尼西亚总统选举结果如何，建造新首都努山达拉的工程将继续进行，投资者的投资也会安全。印尼总统佐科向潜在投资者承诺，“一切都会很好，不用担心”。

佐科星期三（6月7日）在第九届生态繁荣周（Ecosperity Week）上发表主题演讲，呼吁投资者把握印尼兴建中的新首都努山达拉（Nusantara）的商机。

佐科即将在2024年任满。对于一旦出现新政府，新都项目是否会顺利落成，投资者不时提出疑虑。对此，佐科特别指出，无论印尼领导人是谁，都会“集中精力把这个伟大的国家变成亚洲的强国、大国”，因此新都项目会继续进行，投资者无须担心。

印尼致力将努山达拉打造为绿意盎然的世界级智慧城市。佐科在约10分钟的演讲中，为这座“拥有世界级教育和医疗设施，可供居住和经商的舒适城市”积极招商，并一一回应外界疑虑。

在能否达到一定人口规模的问题上，佐科说，印尼是世界上人口第四大的国家，要让人入住一座世界级城市不是问题。

为了吸引投资，印尼当局此前也宣布了一系列税务减免。

佐科说，在充满不确定性的全球局势里，印尼持续保持超过5％的经济增速，通货膨胀率年比维持在4％的安全水平，也连续36个月保持贸易顺差，去年的顺差达545亿美元（约735亿新元）。

“现在只差大家上车，跟我们一起创造价值数万亿元的经济。我建议大家不要等太久，不要坐在一边旁观。这是在印尼一次非常吸引人的黄金机遇，大家都能参与其中。”