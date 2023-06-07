多机构芽笼展开联合行动 一人被指路边非法卖沙爹 正协助警方调查

旧街景重现？芽笼出现非法售卖沙爹的路边摊，一名60岁男子因为涉嫌抵触环境公共卫生法令而被调查。

新加坡警察部队星期三（6月7日）发文告说，警方联合多个机构，从5月21日至5月26日展开执法，打击芽笼一带的非法活动。在为期六天的行动中，共有43人因涉及不同非法活动而被调查，他们的年龄介于33岁至75岁，摆路边摊卖沙爹的便是其中一人。

此次行动由勿洛警署主导，分别来自刑事侦查局、中央肃毒局、新加坡关税局、移民与关卡局、卫生科学局、人力部、陆路交通管理局和新加坡食品局人员也一同参与。

根据文告，在一项打击线上赌场的行动中，勿洛警署联合刑事侦查局、移民局和人力部分别到乌美2路和麦波申路的工业单位展开突击行动，起获超过3400元现金、多台电脑和赌博用具。18名年龄介于39岁和75岁的男女（15男3女）目前正在协助警方调查。

勿洛警署和刑事侦查也同时展开扫黄行动，勿洛警署警员到芽笼路一带的两间按摩院突击，两名年龄分别为36和60岁的男子因无执照经营按摩院被调查，三名年龄介于42至48岁的女子也因涉抵触妇女宪章被查。

刑事侦查局则在芽笼的不同巷子（lorong）展开执法，六名年龄介于33至47岁的女子因涉嫌抵触妇女宪章被调查。

除此之外，警方也针对违法药品和春药、非法改装个人代步工具和电动脚踏车和漏税香烟等现象展开行动。

针对上述31男和12女的调查正在进行中。

芽笼邻里警局局长默罕默德菲尔道斯警监在文告中感谢所有机构的鼎力支持，并表示警方将继续和其他执法机构合作，一同打击非法活动。