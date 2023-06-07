各国重申应通过合作加强AI治理框架

随着人工智能不断进步和普及，各国重申合作制定人工智能治理政策方面的重要，也应通过加强治理框架，促进全球各行业负责任地开发和部署人工智能技术。

来自世界各地的部长和高级政府官员星期三（6月7日）在新加坡举行的新加坡亚洲科技会展（Asia Tech x SG）的ATxSummit上，就人工智能（AI）治理和诈骗问题举行闭门政府间圆桌会议。会议由通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明主持。

杨莉明在主席总结报告中指出，在AI治理方面，与会者讨论了有关AI的发展，包括ChatGPT等生成式AI模型的兴起，以及它们如何在数码时代推动经济增长和增强人类潜能。 各国也同意应该对人工智能进行适当治理，用以推动人类利益。

除了提出加强人工智能治理，与会者也提出各国应在早期教育中加入AI伦理的课程，以及注重再培训和技能提升的投资。与会者一致认为加强跨国合作和信息交流，有助在开发可持续的人工智能治理框架、技术标准以及科学依据的工具时发现共同点，使方法变得更一致。

针对AI诈骗，参与者也分享了本国面临的挑战，以及为解决问题所采取的具体措施。随着诈骗者更精明并利用更多技术，诈骗成为全球问题及须要解决的威胁。与会者指出国际反诈骗合作对解决问题至关重要，各国将致力于探讨合作方式。