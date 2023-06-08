脱口秀演员开MH370玩笑 我国驻马最高专员道歉

原籍新加坡的脱口秀演员在美国表演，竟拿马航MH370失联事件开玩笑。我国驻马国最高专员发声明说，脱口秀演员的冒犯言论不代表新加坡人的观点，他向所有马来西亚人道歉。

我国驻马国最高专员梅农（Vanu Gopala Menon）星期四凌晨（6月8日）通过外交部发声明，对这名脱口秀演员无缘无故的冒犯言论表示震惊。

他说，新加坡政府绝不容忍伤害他人的言行，并强调这名表演者已不是新加坡人，她的言论不代表新加坡人的观点。“我为她的伤人言论，向所有马来西亚人诚心道歉。”

梅农也说，新马是彼此离得最近的邻居，双边关系深厚稳固，脱口秀演员的言论不仅无益，“更破坏了我们两国和两国人民享有的高度互信和紧密友谊”。

嘲讽马国仍是“发展中国家”

在新加坡出生长大，现已入籍美国的脱口秀演员Jocelyn Chia，日前在社媒平台TikTok上，发布一段她在美国纽约曼哈顿喜剧俱乐部“喜剧酒窖”（Comedy Cellar）的表演片段。一分多钟的视频里，她先是批评马来西亚当年“抛弃”新加坡，再嘲讽马国多年以后仍是“发展中国家”。

她说：“40年过去了，我们成为一个第一世界国家（first world country），而你们，马来西亚呢？你们现在是什么？还是一个发展中国家？”言语中还夹杂不少英语粗口。

她接着把马来西亚比喻成寻求复合的旧情人，想要跟新加坡重建关系。她以自问自答的方式说：“为什么你（马来西亚）40年来没有探望我（新加坡）？我（马来西亚）试过了，但你知道，我们的飞机不能飞。”

她接着说：“马航失联可不好笑，是吧？有些笑话，未必戳到点。”她还用手模仿飞机着陆的动作，并称这个笑话在新加坡可是“非常受落”。

Jocelyn Chia已从个人社媒帐号取下视频，但影片早已在社媒上传开，并引来一片挞伐，大批网友谴责她把悲剧拿来当玩笑开。

据《海峡时报》报道，Jocelyn Chia出生新加坡，并在本地受教育，曾就读于圣尼各拉女校和国家初级学院。

马航MH370客机2014年3月8日从吉隆坡飞往北京时，在起飞两小时后就与控制塔失去联系。当时机上载有227名乘客和12名机组人员。马国民航局2015年1月29日宣布该航班客机失事，并推定机上所有人员遇难。飞机至今仍下落不明。