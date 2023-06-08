美国隔夜股收盘涨跌不一，投资者抛售科技股转而买入工业股，导致纳斯达克指数滑落1.29%。

投资情绪积极，市场预测美国联邦储备局在下个星期举行的会议后会宣布暂停加息，7月份则可能最后依次加息。

道琼斯指数在星期三（6月7日）收升0.27%，报33665.02点；纳斯达克指数滑落1.29%，报13104.90点；标普500指数收跌0.38%，报4267.52点。

新加坡海峡时报指数微起1.1点，闭市报3190.11点。

星期四（8日）可关注的股票：

1.胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）管理公司收到基金管理公司Quarz Capital Asia发出的正式要求文件（requisition），要求管理公司尽快召开特别股东大会针对开除胜宝工业信托管理公司进行投票表决。

管理公司表示会寻求法律咨询并会在适当时候公布最新进展。

2.宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）的第五大租户 The Children’s Place提前终止在新泽西州Plaza Drive500号大楼的租约。

The Children’s Place的租用面积为19万7949平方英尺， 租约原本在2029年5月31日到期，宏利房地产投资信托向公司收取的租金占总租金收入的3.3%。

公司必须继续支付租金直到2024年5月31日以及400万美元（539万新元）的终止合约费。

3.黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）在开市前披露，接到数封索偿信。

公司在2022年以8%的利率向债权人借贷30万元，但在支付第一笔2万4000元的利息后便没有再付款。债权人要求公司偿还33万零372.30元、利息及相关款项。

公司表示会同债权人商讨制定付款计划。

4.宇宙钢铁（CosmoSteel）获得新加坡交易所批准延长达到脱离观察名单要求期限。公司在今年4月申请进一步延长期限至明年6月4日。

5.勘探与开采黄金公司维利顿资源（Wilton Resources） 要求暂停交易以在较迟时候公布一项消息。