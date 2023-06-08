涉骗增值税退款骗局 男子判监罚款

男子涉及跨国欺骗增值税退款的骗局，在两项罪名下被判坐牢四个月和罚款6000元。

被告厄恩约斯（M J-Earn Joesz，40岁）因参与跨国欺骗增值税退款骗局，抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，关税法令及消费税法令，被判坐牢四个月和罚款6000元。

新加坡警察部队和新加坡关税局发出联合文告说，关税局接获通报，指有人在一个欧洲国家尝试索取增值税退款但没有成功，商业事务局和关税局随后在英国税务海关总署的协助下联手展开调查。

案情显示，在2020年12月期间，被告与另一名新加坡男子杨艾伦（Yeo Alan，34岁）招募人士到伦敦，向不明人士拿假珠宝和购买珠宝的虚假发票，假装他们买了价格不菲的首饰，并在机场骗取增值税退款。被告当时获得3万零940欧元（约4万5000新元）的税务退款。他在入境新加坡时，也没有为这些珠宝申报或缴付关税。

在英国税务海关总署和新加坡关税局的密切合作下，新加坡警方在2022年12月12日逮捕厄恩约斯。唆使人杨艾伦已在2023年4月14日被判坐牢八个月。

商业调查局局长周祥泰在文告中感谢英国税务海关总署的协助，新加坡警察部队和关税局将坚决打击犯罪行为，并积极采取行动起诉触法者。

文告也强调，通过欺诈手段向海外索取退税是一种严重的诈骗行为，新加坡对这类行为采取零容忍态度，并将毫不犹豫地对违法者采取行动。为避免成为帮凶，公众应该拒绝前往海外申请退还销售税的可疑工作机会。