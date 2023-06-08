尚达曼：要达到去碳 碳税必须比如今水平高得多

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼说，亚洲需制定实际的去碳目标，透过投资推动今日的增长和就业，同时透过碳税和金融机构监管来形成激励，其中碳税必须比如今水平高得多。

他也说，新加坡金融管理局正与金融业界成立一个新协会，旨在发展自愿碳市场、转型金融和混合金融。这个协会名为新加坡可持续金融协会（Singapore Sustainable Finance Association），将由新加坡银行公会带领。

身为金管局主席的尚达曼星期四（6月8日）在淡马锡主办的生态繁荣周活动上发表主旨演讲，他指出，亚洲去碳过程面对挑战之一，是没有足够激励让政府、企业和个人采取行动。

第一个解决方法是创造巨大的“胡萝卜”，通过提供更高水平的投资和增长及就业，为今日这一代人带来益处。“这并不是要解决遥远未来的一些问题。”

尚达曼说，另一个解决方法是制定政策来推动，”碳税是最合乎逻辑、最合理的，但它必须比我们今日水平高得多。”

金管局星期四发文告披露，金管局和其他政府机构正与业界合作，探索将混合融资大规模引入亚洲转型和绿色基础设施项目的平台。这旨在汇集来自慈善机构、多边开发银行、开发金融机构和捐助伙伴的资金，从而吸引更多传统基础设施金融机构，包括银行和机构投资者。有关详情将在计划进一步制定时公布。