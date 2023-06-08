本地股市星期四早盘跌0.17%

美国联邦储备局可能暂停加息，但科技业展望不佳，致使本地投资者留守场边观望。新加坡海峡时报指数星期四（6月8日）早盘跌5.44点或0.17%，报3174.14点。

美国国债收益率上升导致投资者抛售科技股套利，加上美联储下个星期的加息情况不明，以及中国星期三（6月7日）公布的5月份进出口同比下降6.2% ，影响亚洲市场情绪。

截至中午，香港恒生指数跌0.61%，报19135.14点；上证指数跌0.12%，报3193.96点；日经指数滑落0.78%至31662.52点；韩国KOSPI跌0.39%至2605.35点。

美联储在6月的货币政策将决定股市接下来的走向。虽然市场普遍认为美联储会暂停加息，但星展集团策略师廖裕銘指出，关键在于美国的通货膨胀情况。

“美国就业市场依然强劲，若下个星期的消费价格指数依旧坚挺，可能提高美联储继续加息一两次的概率，美联储联邦基金利率（FFR）可能达到6%。在这种较激进的情况下，市场过去数周来的积极情绪可能受挫。”

本地股市早盘全场交易量为6亿零406万股，总交易额为3亿9550万元；上升股194只，下跌股236只。

跌幅最大的海指成分股包括丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）、云顶新加坡（Genting Singapore）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），分别滑落1.8%、1.56%和1.52%，报2.18元、0.945元和1.94元。

涨幅最大的包括丰益国际（Wilmar International）、新加坡航空（SIA）和皇胜酿酒（Emperador），分别上升1.02%、1.02%和1%，报3.96元、6.96元和0.505元。





