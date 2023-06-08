庆祝“小贩节” 公众为小贩送上鲜花

“我做了43年的小贩，今天是第一次收到花。”

宏茂桥小贩中心菜头粿摊主林淑莲（60岁）的摊位前有六七朵弗朗花（Gerbera flowers），每支花的包装上都写着“小贩节快乐”。

林淑莲受访时说，这是她第一次听说有小贩节，收到顾客给的鲜花很开心。小贩文化是新加坡的特色和文化遗产，很高兴人们能够看到小贩的辛苦，重视小贩文化。

由“吃喝玩乐在邻里”（EatShopPlay）举办的小贩节（Hawkers’ Day）2019年首次推出，今年在疫情后重新举办，6月10日至25日走进全岛25间小贩中心。主办方准备了超过8000支弗朗花，将由志愿者免费分发给到小贩中心用餐的食客，请他们把花送给经常光顾的摊贩。

活动星期四（6月8日）上午在宏茂桥小贩中心启动，公众们领取并为小贩们献上了300多支鲜花。

负责人林静燕说：“大家收到花都会很开心，但我们要考虑花的保存，也斟酌过花语，通常玫瑰是送情人的就不合适。弗朗花的花语是快乐和不畏艰难，可以表达我们对小贩的感谢，通常在毕业典礼、表演等场合也会送这种花。”

带八岁女儿前来用餐的蔡珊珊（46岁，行政人员）收到志愿者递过的花束，女儿将花送给常光顾的咖椰吐司摊位。

蔡珊珊说，女儿还不太能理解小贩这个职业，会问自己为什么要送花，于是她向女儿解释小贩工作的艰辛，和母亲节、教师节一样，小贩节向小贩送花是表达感谢的方式。