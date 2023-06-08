新加坡推出热带气候地区运行数据中心可持续标准

数码经济发展已经离不开各大数据中心，但数据中心用地、用水、用电不少，无疑增加碳排放量。新加坡成为全球最早推出在热带气候地区运行数据中心可持续标准的国家。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生星期四（6月8日）在新加坡亚洲科技会展（ATxSG）ATxEnterprise系列活动上，宣布正式推出上述标准。

普杰立指出，新加坡正为数码基础设施奠定基础，以确保我国企业拥有创新的工具及能力，充分发挥数码领域在经济和社会的潜力，这需要公共和私人领域携手合作。“未来的工作和商业将是数码化的，数码科技、数码化流程将织入它们的DNA。”

目前，许多数据中心的运行温度保持在22摄氏度，这使得冷却系统耗费的能源可高达四成。

资讯通信媒体发展局推出的这个新标准，旨在帮助数据中心制定路线图，将温度逐渐提高到至少27摄氏度。多伦多大学的一项研究显示，数据中心的运行温度每升高1摄氏度，就可能节省2%至5%的能源。

本地已有多家数据中心试用新标准。政府科技局也已开始在一座政府数据中心试验以更高温度运作。

新标准也是政府星期一（6月5日）推出的数码互联互通发展蓝图（Digital Connectivity Blueprint）的一部分。

为鼓励在本地运作的数据中心更多地采用这个标准，资媒局正与建设局合作更新数据中心的绿色建筑标志计划，为数据中心行业设定能源效率和可持续性基准。

资媒局邀请数据中心运营商通过此标准确定最佳运行温度，在保障运行可靠的同时，也优化在热带气候下的能源效率。数据中心业者可上网了解上述标准及购买的详情。