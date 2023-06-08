李总理接受辞呈 尚达曼7月7日卸下政治职务

为了竞选总统，尚达曼将从7月7日起，不再担任国务资政兼社会政策统筹部长，李显龙总理接受了他的辞呈。

尚达曼在星期四（6月8日）写给李总理的信中提到：“这是一个困难的决定。我与家人商量了这件事，也慎重地考虑了怎么才能以最佳的方式，在未来继续为国家服务。”

他认为，他目前能为国家服务的最佳方式并非从政，而是担任一个“凌驾于政治之上的角色”。

“如果我有幸当选总统，在这个民众观点越来越多元的时代，我会成为不同种族、宗教、社会背景和政治倾向的新加坡同胞团结的代表。我在履行总统宪法职权谨慎使用国家储备及进行关键人事任命维护新加坡体制诚信方面，会巨细靡遗，大公无私。我也会竭尽所能在一个日益动荡的世界里，推展新加坡的利益以及传播我国理性之声。”

除了党职和政治职务以外，尚达曼也会卸下金融管理局主席、新加坡政府投资公司副主席，以及经济发展局国际顾问理事会主席等职务。

I have today written to PM Lee to inform him that I intend to retire from politics and all my positions in Government,... Posted by Tharman Shanmugaratnam on Thursday, June 8, 2023

李总理同日回信说，尚达曼离开内阁和行动党对他和团队而言是个很大的损失，但是他理解为何尚达曼做了竞选总统的决定。“这符合你这些年来所表现出的公共服务精神和责任感。”

李显龙在信中说，尚达曼若当选下任总统，他将扮演不同的角色，并承担不同的责任。尚达曼将不再是我国行政（executive）机关的一员，而是得发挥监管权，守护国家储备金以及维护公共服务的诚信。

“我相信，你将以你一贯展现的独立自主思想，谨慎地履行这些职责。”

Senior Minister and Coordinating Minister for Social Policies Tharman Shanmugaratnam informed me that he intends to... Posted by Lee Hsien Loong on Wednesday, June 7, 2023

以下是尚达曼写给李总理的信：