私召车路边接客 女司机吊照罚款

一场车祸揭发私召车路边接客，女私召车司机否认称只是好心接两男子去拿车，案件经审讯后，女司机被判罚款2300元以及吊销各级驾照12个月。

45岁的女私召车司机南哈莎娜被控两项罪状，指她把私召车当德士在路边接客，以及在没有德士相关保险的情况下路边接客。被告不认罪，案件经过审讯后，她被判罪成。

这起事件发生在2022年1月27日晚上11时15分左右，被告所驾驶的私召车是租来的。

当时，被告开着私召车到阿裕尼路上段的油站接了两名男乘客，在芽笼大华银行提款机处停顿后，再前往两名乘客的目的地，惹兰勿刹一带美智巷。

司机：仅好心载人拿车

根据控方的说法，两名乘客指当时他们在招德士，被告把车停下答应载他们，抵达目的地后，乘客给被告50元让她找钱，经过一阵讨价还价后，被告还了25元给乘客。

被告则说，她原本有个电召却被取消了，刚好这两名乘客就站在那里，求她载他们到美智巷。她称两名乘客说在那里已经等了近一小时都没车，她才好心载他们。

被告强调，车程中他们没有讨论车费，所以她并没有把车子当德士一样使用。

抵达美智巷后，其中一名乘客先下车取自己的车，另一人则在她的车内付款。岂料，下车的乘客开车撞上被告的车，惊动交警前来调查，揭发被告路边接客的行为。

法官认为被告的说辞不可信，最终判她罪成。

针对判刑，法官同意控方的陈词，毕竟和私召车相比，德士得面对更严谨的标准，包括必须更常进行检查，而德士司机也得接受更多的培训。因此，为了司机和乘客的安全，私召车不该在路边接客。

法官最终判她罚款2300元以及吊销各级驾照12个月。