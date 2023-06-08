空军55周年再办开放日 公众可试乘军机

新加坡空军部队今年庆祝成立55周年，部队阔别七年再举办开放日。公众除了能近距离欣赏空军的最新装备，也可体验乘坐空军直升机和运输机。

空军部队上一次举行实体开放日是在2016年，这次开放日将于9月9日和10日在巴耶利峇空军基地举行。由于到时是学校假期，主办方预计能吸引25万人参观。

空军也将恢复深受公众喜爱的体验项目——乘坐契努克直升机和多用途添油运输机（MRTT）等空军直升机和运输机的机会。公众可从今年7月开始，通过网上表格参与抽选，或参加空军通过脸书举办的有奖活动。更多详情，日后公布。

增加互动元素 提升感官体验

除了展示F-15SG型战斗机和ASTER30地对空导弹系统，空军部队也将借鉴2021举办线上开放日的经验，在今年的实体开放日融入更多数码和互动元素，为访客带来全新体验。

空军开放日将展示我国F-15SG型战斗机。（叶振忠摄）

配合55周年，空军部队会在其中一架F-15SG型战斗机的尾翼，印上55周年的特制图案。这架战机会在今年国庆庆典和空军开放日上亮相。

空军也将在今年国庆庆典，派出更多飞机参加政府大厦前大草场的飞行表演，以及飞越邻里上空的表演。

除了举办开放日，空军也会在9月1日的空军日上举办检阅礼，邀请过去和现任空军人员参与。空军也将在今年6月至9月推出空军关爱运动，鼓励部队人员捐血和参加清理海滩等行动回馈社会。