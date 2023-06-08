荷兰连道48栋半独立式洋房卖出 项目另七栋招标

荷兰连道48栋半独立式洋房被抵押逼售（mortgagee sale），每栋洋房平均售价373万5000元，却在短短几天全部卖出。如今，拥有该项目七栋洋房的一个业主，准备以招标方式卖出全部七栋洋房。

房地产代理博纳产业（Propnex）星期四（6月8日）宣布，它已收到买家的48张支票要购买这些洋房。它们的尺价约1000元或更高，售价介于371万4000元至440万6000元。这些交易还有待抵押权人（mortgagee）批准和买家签署买卖协议。

在2014年落成的Eleven @ Holland项目属于99年地契房地产，项目共有82栋半独立式洋房。48栋半独立式洋房是发展这个项目，并已清盘的佳建发展投资集团（Clydesbuilt Group）拥有。在发展商清盘后，这些洋房由博纳产业独家销售代理。

博纳产业投资与集体出售主管吴美琪说：“人们对Eleven @ Holland被抵押逼售的半独立式洋房表现出浓厚的兴趣。据我们估计，上星期六（3日）单位开放供参观时，有超过100名感兴趣的买家前来参观。我们收到的48张支票全部来自新加坡买家。“

她也针对媒体此前报道一名买家购买10个单位的新闻做出澄清，指出该买家虽有意购买10个单位，但因未及时支付定金，而鉴于洋房购买需求非常强劲，博纳产业最终将购买机会让给了其他买家。

博纳产业同天也宣布，它获得新加坡茶阳（大埔）会馆委任，以招标方式售出会馆在这项目所拥有的七栋洋房。

这七栋房地产都是三层楼加阁楼和地下室，有五间卧室和五间浴室，洋房平均楼面面积为3735平方英尺。其中六栋洋房目前有租约，一栋无租约。这些洋房的招标截止日期是下星期一（12日），洋房在来临星期六（10日）开放供参观。