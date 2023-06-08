黄志明：职总和工会支持尚达曼竞选总统

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼宣布竞选总统，全国职工总会秘书长黄志明说，尚达曼是职总和工会领袖的“老朋友”，他有远见、睿智智、热情谦虚，几十年来让许多工会领袖和工人获益。

职总秘书长黄志明星期四（6月8日）在脸书贴文说，尚达曼宣布竞选总统是个好消息，他与工友都欢迎尚达曼的决定，并将全心全意支持他。

令黄志明最难忘的，是在冠病疫情高峰期与尚达曼共事。疫情期间成立的全国就业理事会（National Jobs Council），它的首场线上会议由尚达曼主持，工运、政府、雇主组织、贸易协会的代表，聚集讨论如何帮助企业和工人度过疫情。

黄志明说，尚达曼方向明确，娴熟地将拥有不同利益的各方，聚集起来实现共同目标。

尚达曼当时也强调，这个全国倡议的成功与否取决于如何通过紧密的协调，以及劳资政三方突破一贯运作方式。尚达曼也关心弱势群体，敦促他们关注中年和年长雇员。

黄志明说，职总、属下工会和社会企业，承诺给予尚达曼有力的支持。

尚达曼已在星期四向李显龙总理请辞，不再担任国务资政兼社会政策统筹部长，同时退出人民行动党。