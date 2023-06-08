尚达曼：新加坡人已认识我 少数种族身份不是问题

虽然是少数种族，国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼认为，他竞选总统时不会因此处于劣势，因为他从政多年，新加坡人都已经认识他。

尚达曼星期四（6月8日）在达曼裕廊民众俱乐部接受媒体访问时说，无论是在美国、英国或其他国家，种族问题是全球都会面对的议题。

“我觉得在新加坡，尤其是当你刚步入政坛的时候，种族身份会是个问题。人们第一次看到你，对你还不熟悉。我的优势是我从政已经好一段时间。我在裕廊时没有遇到任何这方面的问题。”

他认为，这是因为他曾担任不同部门的部长，新加坡人已经认识他。包括在教育、金融或其他领域，他都获得各界强烈的支持。种族对他来说不是问题，但是这并不表示种族在政治上，不会时不时闹出问题。

整体而言，尚达曼觉得，新加坡人已慢慢改变，希望种族议题未来不是什么大问题。

尚达曼于2001年步入政坛，是行动党裕廊集选区五届议员，曾出任副总理、财政部长、教育部长和人力部长，并在2019年担任国务资政。

为了竞选总统，尚达曼星期四较早时已经向李显龙总理提交辞呈，并获总理接受。他将从下个月7日起，不再担任国务资政兼社会政策统筹部长和退出行动党，也卸下金融管理局主席和新加坡政府投资公司副主席等公职。

