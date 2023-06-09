美国隔夜股市继续攀升，道琼斯工商指数涨将近170点或0.50％，标普500和纳斯达克指数涨0.62％和1.02％。

加拿大央行（Bank of Canada）重启加息行动的意外决定促使市场提高对美国联邦储备局加息的押注，叠加市场对全球经济情况的担忧，亚太股市星期四（6月8日）闭市涨跌互见。新加坡海峡时报指数上升7.03点或0.22%，收报3186.61点。

亚太股市星期五（9日）开盘相继走高，其中日本股市涨了1%。

本地股市星期五可关注股票：

1. 怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）间接子公司PT Danusa Tambang Nusantar（DTN）和Nickel Industries Limited（NIC）达成认购协议，以9亿4300万澳元（约8亿5014万新元）认购NIC的8亿5700万股新股。NIC是一家在澳大利亚上市的公司。

2. 新加坡疼痛护理集团（Singapore Paincare Holdings）要求暂停交易。

3. 墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）回应新加坡交易所询问时指出，公司在接获意向书（LOI）一周后才披露消息，是因为公司原本打算在5月29日收到意向书不久后就签订一份有约束力的协议。鉴于与买方的协商出现了拖延，公司决定披露收到意向书，以展示集团正在为偿还Songmart Holdings及其附属公司欠安联银行（Alliance Bank）的债务而努力。

4. ICP有限公司要求恢复交易。ICP和代理Stirling Coleman Capital达成协议，由后者牵线找来投资者认购配股。公司将以每股0.876分，配售多达5亿7077万股普通股，集资500万元，作为公司拓展业务和一般营运的资金。配售价比星期三（7日）闭市价以及暂停交易前的成交量加权平均价（VWAP）折价10%。代理可获得2%佣金。

5. 停牌中的Charisma能源（Charisma Energy）披露，公司的协议安排已经获得债权人投票通过。