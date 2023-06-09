今年首五个月3000人 误坠假朋友电话骗局

假冒朋友电话诈骗的伎俩千变万化，最新的手法是取得受害者的信任后，诱导受害者点击链接，代购家具或预订餐馆位子。恶意软件随即就侵入受害者的电子设备，再趁机盗取资料并转走款项。2023年的首五个月内，至少已经有3000人误坠相关骗局，同比翻了近五倍，损失金额至少1020万元。

商业事务局反诈骗中心主任郑惠玲警监接受媒体访问时透露以上信息。作为五大最常见的骗案类型之一，2022年的假朋友电话诈骗中，超过六成的受害者在30至59岁。

根据新加坡警察部队提供的最新数据，今年1月至5月至少有3000人坠入假冒朋友电话骗局，同比去年的521人飙升约576%，去年全年仅累计2106起相关骗案。单在今年的5月份，就有859人受骗。

今年首五个月假冒朋友电话骗案卷走了1020万元，去年同期为750万元。

商业事务局反诈骗中心主任郑惠玲警监（中）提醒公众慎防假朋友电话骗案，即使电话另一端听起来像亲友，最好通过实体见面、视频通话等方式辨明对方身份。（关俊威摄）

郑惠玲警监指出，诈骗团伙无孔不入，假冒朋友通过电话与受害者攀谈后，便会使尽各种手段套话博取信任，接着再借口要偿要还贷款、丢失手机，或急需款项以度过难关，让受害者帮忙转钱。

一名69岁妇女今年4月就因好意帮助“朋友”，借钱周转帮助开设咖啡座，被骗走1500元。

骗子先以妇女好友兼同事的名义蒙骗，再借口手机不见，要求她存下新手机号码。一番交流后，骗子利用两人的“友谊”，开口借钱要开设咖啡座。妇女不疑有他，用PayNow转账后，骗子便消失得无影无踪，直到妇女通过原本的电话号码找到真朋友验证后，才恍然大悟。

若欲了解更多防范骗案信息，公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688查询。