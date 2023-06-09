持续面临卖压 本地股市早盘横摆　

缺乏利好因素带动，本地股市仍面临沉重卖压，早盘横摆。

本地股市星期五（6月9日）上午大部分时间都在3180点至3190点附近徘徊。截至中午12时休市，海峡时报指数报3185.65点，起0.96点或0.03％。

IG市场策略师叶俊荣指出，海指一直试图捍卫3180点的关键支撑水平，但至今为止的反弹都很短暂，这反映了海指面对强劲卖压。

从技术分析来看，海指自今年4月形成的旗形形态（flag formation）依然存在。叶俊荣说，如果不能守住支撑点，海指有可能跌至今年来的最低点。

如果海指能突破阻力并持续上扬，3220点是下一个阻力水平。

医药产品和医疗用品及设备公司Pasture Holdings星期五在新加坡交易所凯利板挂牌交易，开盘价0.22元，截至中午休市报0.235元。

Pasture Holdings通过配售发行2000万股新股，每股售价为0.25元，集资500万元。

另外，康盛医疗集团（Thomson Medical Group）星期四（8日）披露，目前就一项潜在交易进行初步保密协商。集团股价上午涨了8.48％，报6.4分。

据报道，康盛正在就收购越南FV医院的控股股权展开讨论。本地富豪林荣福是康盛医疗集团的主要股东。

早些时候，专注于医疗保健领域的私募股权公司Quadria Capital表示考虑出售FV医院的股份，开价3亿美元（约4亿零303万新元）至4亿美元。