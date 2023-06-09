为还债走私猫狗入境 马国男子判监24周

为了偿还债务，马来西亚籍男子答应帮忙走私动物入境新加坡。他在一次走私时被当局发现，其中一只小狗还因严重脱水和肠炎而死亡。

被告杨光胜（54岁），共面对16项抵触动物和飞禽法令的控状。他早前在庭上承认其中六项，法官将余项纳入考量后，星期三（6月7日）判他坐牢24周。

根据案情，2023年3月2日早上约11时55分，被告开车走私动物入境时，在兀兰关卡被移民与关卡局人员发现。

移民局人员在被告的车内搜出三只博美犬、两只腊肠犬、一只柴犬、一只斗牛犬以及一只短毛家猫。这些猫狗被关在后排座位以及后行李箱的改装隔间里。

医疗报告显示，猫狗因被关在狭小的空间内且通风不足，造成它们承受不必要的痛苦。其中一只博美犬和一只柴犬体内被检测出高传染性的病毒；柴犬在一周后（3月9日）死亡，很可能是因严重脱水和由细菌引起的肠炎所致。

调查揭露，被告案发时是一名水管工，也打零工，每个月的收入约1000令吉。由于他没有稳定收入，所以向一名叫阿凯的大耳窿借钱。

因被告无法偿还所欠下的5万令吉，阿凯指示被告帮他走私动物进入新加坡还债。每成功走私一只动物，便可获得新币170元至175元的报酬，用来抵消债务。

被告同意以此还债后，阿凯给了被告一辆汽车用来走私。每次走私，被告会听从另一名中间人亚历的指示，在指定时间把车开到新山的假日广场（Holiday Plaza）后，通过兀兰关卡入境新加坡，再把车停放在大巴窑1A巷附近。

无论是在新山还是新加坡，被告把车停放好后，会被要求离开两小时左右，期间会有人负责把动物放入改装的隔间内，以及取走动物。

在被告走私动物的行径被揭发前，至少成功走私10至11次，每次会获得新币约1360元至1400元的报酬。若以每次八只动物来计算，他在早前已赚取约1万3600元至1万4000元的酬劳抵债。

法官最终判被告坐牢24周。（人名译音）