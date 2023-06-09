大叔带榴梿上巴士 女车长关冷气拒开车 引来乘客怒骂

大叔带榴梿上巴士，巴士车长因而关掉冷气，不肯继续前行，引起车上其他乘客不满，有人甚至对女车长爆粗口。视频在网上流传，网友反应两极化，有人指女车长不应拖累整车人，也有网友力挺女车长，谴责大叔把榴梿带上车的行为。

根据脸书页面Singapore Incidents星期五（6月9日）下午2时左右上载一段时长两分多钟的视频，一名身穿橘色上衣戴口罩的大叔，带了一袋榴梿上巴士，女巴士车长见状关掉冷气，拒绝继续前行。

视频可以听到女车长解释称，不是自己不想继续开车，而是刚在一天前，已有乘客投诉（相信是不满有人带榴梿上巴士）。

大叔听后为自己辩解，声称自己每天都搭巴士，带榴梿上车不会有问题，要女车长继续行程。就在这时，巴士上一些乘客也感到不悦，指车长“计较”不肯开车，并指“他（大叔）只坐一个站就下车了”。

其中一名男乘客更起身大爆粗口，质问女车长：“关冷气要闷死谁？”

在视频的最后，女车长关上车门，继续前行。

视频在网上引起争议，不少网友留言表示，有条文规定不能带榴梿乘搭公共交通，对大叔我行我素的行为予以谴责。也有网友留言心疼女车长被骂，并指关冷气的举动是正确的，确保空气流通，巴士里不会因此残留榴梿异味。

新捷运客户体验与企业联络副总裁（特级）陈贵珍回复《联合早报》询问时指出，“根据规定，榴梿是不允许带上公共巴士的，并且有相关告示向乘客说明这点。”

陈贵珍解释，这是因为榴梿的浓烈气味可能会在封闭的空间里让一些乘客感到不适。

针对这起事件，她说，一名乘客携带榴梿上车，被车长告知不允许时仍拒绝配合，继续留在巴士上。车长事后联系新捷运的行动指挥中心求助，并在乘客下巴士后，继续行驶。

陈贵珍提醒乘客，在搭乘公共交通时，记得为他人着想，切勿携带有可能对别人造成不便的物品，延误巴士服务的行程。