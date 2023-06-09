本地股市表现疲软 星期五横摆作收

美国隔夜股市攀升，带动亚洲股市星期五（6月9日）相继上扬。新加坡海峡时报指数上升乏力，表现不如其他股市，尾盘才扭转下跌局面，微升0.01%或0.36点，收报3186.97点。

亚太股市中涨幅显著的是日本和韩国，东京股市领涨1.97%，而首尔股市的升幅也达1.16%。台湾股市上扬0.91%、深圳起0.71%、上海涨0.55%。香港和澳大利亚分别起0.47%和0.33%。

美国最新领取失业救济金的人数增加至一年半来的新高，显示美国劳动力市场开始放缓，加上澳大利亚和加拿大相继加息，投资者都在重新审视美联储下周的利率决定走向。

海指全天有11亿6000万股转手，交易额达10亿3000万元，上升股269只，下跌股233只。

成分股涨跌互见，12只上升，14只下跌，四只持平。

升势猛的成份股涨幅都超过3%。泰国酿酒（Thai Beverage）涨3.6%，闭市报0.58元、新加坡航空（SIA）起3.57%至7.25元、胜科工业（Sembcorp Industries）上扬3.01%，闭市报5.47元。

领跌的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），闭市下挫2.31%至1.27元、丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）滑落1.83%至1.61元、香港置地（Hongkong Land）下跌1.18%，闭市报4.18美元。