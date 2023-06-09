食品局过去三年 对23家不达标鸡饭摊采取执法行动

新加坡食品局定期监测鸡饭摊位，过去三年多一共对23家鸡饭摊采取执法行动。

近日网上一个关于100个鸡饭摊位中有45摊鸡饭大肠杆菌量超过食品局标准的视频引发关注。新加坡食品局在答复询问时强调，作为市场监测计划的一部分，食品局定期对鸡饭摊位进行检测，包括通过收集样品和进行微生物污染测试，来确保售卖的食品符合安全标准。

发言人说：“新加坡食品局会对食品安全标准不达标的鸡饭摊位采取行动，并收集公众的反馈。从2020年至2023年5月，食品局一共收到126个对鸡饭摊位的反馈，并对一家售卖不安全食品的摊位采取行动。食品局也根据市场监测计划，对其他22家不符合标准的鸡饭摊位采取行动。”

食品局指出，当局会对风险较高的食品进行更严格和更频繁的检查，其中就包括鸡饭。当局也会继续教育鸡饭摊主有关食品微生物安全的知识和控制措施。

鸡饭中常见食品安全问题，包括可造成食物中毒的沙门氏菌和弯曲杆菌（campylobacter）等微生物。生鸡肉中都能找到这些细菌，鸡饭也可能含有大肠杆菌，虽然大肠杆菌的大多数菌株不会引起疾病，但它通常被用作食品安全指标。这是因为，大量大肠杆菌与卫生条件差、交叉污染、储存不当、烹饪不当等都有关。

















