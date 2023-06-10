公众可使用健康服务预约系统 预约到全科诊所看诊

到全科诊所求诊担心排长龙？公众可使用健康服务预约系统，预约到全岛超过400家参与社保援助计划的全科诊所看诊。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生在脸书贴文宣布，公众可以从本周起使用由卫生部和政府开源科技部（Open Government Products，简称OGP）开发的健康服务预约系统（Health Appointment System），到全岛超过400家社保援助计划（CHAS）全科诊所看诊。

他指出，公众可直接在家里预约当天前去看诊，他也预计会有更多诊所将在接下来几周参与计划。

公众登陆系统后只需点击预约看诊、输入邮编，系统就会列出最靠近的诊所位置。在选择诊所后系统会列出诊所可预约的日期和时间，公众选择后只需填写个人信息或使用Singpass登陆即可。

健康服务预约系统是在去年8月推出，除了预约到全科诊所看诊，公众也可使用这套系统预约接种人类乳头瘤病毒（HPV）、肺炎链球菌（pneumococcal）疫苗和流感疫苗。