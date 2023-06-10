公众可使用健康服务预约系统 预约到全科诊所看诊

王康威

更新 /
更新 / 2023年6月10日 5:44 PM
发布 /
发布 / 2023年6月10日 9:14 AM
公众可以从本周起使用由卫生部和政府开源科技部开发的健康服务预约系统，到全岛超过400家社保援助计划全科诊所看诊。（取自政府开源科技部脸书）
公众可以从本周起使用由卫生部和政府开源科技部开发的健康服务预约系统，到全岛超过400家社保援助计划全科诊所看诊。（取自政府开源科技部脸书）

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到全科诊所求诊担心排长龙？公众可使用健康服务预约系统，预约到全岛超过400家参与社保援助计划的全科诊所看诊。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生在脸书贴文宣布，公众可以从本周起使用由卫生部和政府开源科技部（Open Government Products，简称OGP）开发的健康服务预约系统（Health Appointment System），到全岛超过400家社保援助计划（CHAS）全科诊所看诊。

他指出，公众可直接在家里预约当天前去看诊，他也预计会有更多诊所将在接下来几周参与计划。

公众登陆系统后只需点击预约看诊、输入邮编，系统就会列出最靠近的诊所位置。在选择诊所后系统会列出诊所可预约的日期和时间，公众选择后只需填写个人信息或使用Singpass登陆即可。

健康服务预约系统是在去年8月推出，除了预约到全科诊所看诊，公众也可使用这套系统预约接种人类乳头瘤病毒（HPV）、肺炎链球菌（pneumococcal）疫苗和流感疫苗。

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