信佳小贩中心社区广场及花园启用 摊贩盼能带来人潮

武吉班让信佳小贩中心新设社区活动空间，居民在用餐之余也能参加多种休闲活动如逛周末市集、到社区图书馆借阅儿童书籍，以及在天台花园种植蔬果，为小贩中心注入活力并吸引人潮。

坐落信佳小贩中心的正华联系站（Zhenghua Connects）涵盖活动广场、社区花园以及社区图书馆。自去年12月启用以来，小贩中心广场共举办超过20场社区活动，如乐龄人士数码援助站、食品救援计划等。接下来将推出的活动包括社区表演、周末市集、健身相关活动等。

小贩中心天台也设有社区花园，公众除了能享受绿意盎然的大自然环境，也能报名参加一系列园艺课程。

公众也可到正华联系站的社区图书馆借书，并将家中的旧书籍捐赠给图书馆，让其他人借阅。

信佳小贩中心由职总平价集团旗下的Kopitiam负责经营，营业六个月以来已售出超过100万份的餐食。

受访摊贩纷纷指出，小贩中心自启用以来客流量不多，希望通过推出各种社区活动，有助吸引人潮。

售卖日本餐的摊主施承龙（35岁）说，与刚开始营业的时候相比，目前的客流量减少至少三成。

“可能刚开幕的时候比较有新鲜感，所以人潮较多。现在希望有了这个社区空间，接下来可以举办多一些活动，吸引更多人到访小贩中心。”

永丰记鸡饭摊摊主杨福来（62岁）也说，自开业以来，客流量下滑一半左右，平日白天时分最为冷清，到了晚餐才较为热闹。他也希望，社区空间可以带动生意，人潮有所回流。