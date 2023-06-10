峇厘岛骑越野车撞树 狮城学生骨折失忆

狮城学生在峇厘岛度假，骑越野车时撞上一棵椰子树，左颧骨骨折，并出现部分失忆的情况。

这起事件发生在6月3日，地点是印尼峇厘岛。

程玉恒（23岁，学生）告诉《海峡时报》，他和四名友人在上周五（6月2日）搭飞机到印尼峇厘岛水明漾（Seminyak），打算旅游5天。

抵达峇厘岛隔天，他和友人便到乌布（Ubud），通过当地公司“Periwi Adventure Bali”预定越野车（ATV），在乌布森林地带骑行。

他称，他所骑的那台越野车有些难以转动和控制，结果在下坡时失控，撞上一颗椰子树。

当时越野车的向导陪着他们一组人，带他到附近的诊所就医，但医生建议把他送到万隆市（Bandung）的医院去。

程玉恒随后被诊断左颧骨骨折，医生也给他开了止痛药和抗生素。

程玉恒谈到当时跌下的感受时说：“我甚至不记得我在峇厘岛。”

他的友人杨智敏（23岁）绘述，由于当时已经是程玉恒第三次跌倒，所以他们不感到惊讶，他们在骑行的过程中也已经几次撞上障碍物。不过，在向导把程玉恒扶起来时，他的面部伤势看起来相当明显。

“我们都觉得，天啊，好严重。”

杨智敏说，程玉恒当下是清醒的，但有些无法分辨方向。旅游公司协助他们，也支付了他们在乌布的交通和医药费。

程玉恒的女友（21岁）表示，目前男友只记得过去几个月的一些事，不记得旅行期间所发生的事的确切顺序。