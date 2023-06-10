出席芽笼士乃翻新工程动土仪式 尚达曼现场哼唱马来歌

有意竞选总统的国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼，星期六（6月10日）出席芽笼士乃文化走廊翻新工程动土仪式，宣布政府成立了跨机构委员会，来探讨如何永久记录已故马来传奇演员、导演和音乐人比南利（P.Ramlee）的文化遗产，作为我国多元文化的一部分。尚达曼也现场歌唱了比南利的马来名曲“颤动的灵魂”（Getaran Jiwa）。

尚达曼在动土仪式上致辞时说，他今年4月写了一则有关比南利的脸书贴文后，收到的反应令他深有感触。他说，来自各种族人士都向他表达了看法，其中许多人希望能做更多，为后代永久地记录比南利的文化遗产。

尚达曼形容比南利是“属于新加坡所有种族”的，他为大家带来欢乐与泪水，并且总是聚焦于普通人，捕捉了普通人的故事，不论幽默或悲伤。

尚达曼说：“我不知道在座的有多少人记得‘Getaran Jiwa’这首歌，对于不熟悉的人，歌名的意思是‘颤动的灵魂’。这是一首动人心弦的歌曲。”

他接着哼唱这首歌的第一段，歌词大意是“灵魂的颤动在我心中涌动，通过音符、旋律与歌曲”。

尚达曼说，他已同相关部长讨论此事，他们也同意应为后人记录比南利的文化遗产，不仅仅是作为过去的回忆，而是我国多元文化的一部分。

由文化、社区及青年部、国家文物局、国家图书馆管理局和其他机构组成的跨机构委员会，接下来将咨询公众的意见，并在确定具体计划后，再另行宣布。

尚达曼之后同总理公署部长兼外交部和教育部第二部长孟理齐博士一起主持动土仪式。陪同的还有惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士，以及加基武吉区基层组织顾问山水·卡玛尔。

（视频来源: 芽笼士乃大厦）