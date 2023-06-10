一家四口游飞禽公园 13岁女生被鹦鹉啄伤左耳

一家四口趁学校假期到新加坡飞禽公园游玩，讵料进入园区才大约15分钟，一只白色鹦鹉突然飞到13岁女生肩膀上，张嘴猛啄13岁女生左耳不放，导致鲜血直流。在一旁的母亲见状伸手阻挡，结果也被鹦鹉连啄五下受伤。

母亲陈玲丽（42岁，家庭主妇）告诉《联合早报》，她和丈夫趁学校假期，在星期五（6月9日）带着13岁女儿和11岁儿子到飞禽公园游玩。

一家四口上午9时进入园区，参观企鹅馆之后，走到神秘巴布亚区。“女儿当时在拍照，一只白色鹦鹉突然飞到女儿的肩膀上，接着攻击她的左耳轮。”

白色鹦鹉突然飞停女生肩膀，张嘴往她的左耳猛啄。（受访者提供）

陈玲丽说，她被这突如其来的一幕吓到，担心鹦鹉进一步攻击女儿，她因此嘱咐女儿不要乱动。

护女心切的她，后来看到女儿左耳鲜血直流，情急之下伸手尝试阻挡鹦鹉，结果自己的手指也被啄了五下，丈夫这时介入赶走鹦鹉。“我看到女儿血流不断，我难过得快哭了，很心疼她。”

陈玲丽出手阻挡鹦鹉，结果手指也被啄伤。（受访者提供）

根据陈玲丽提供的照片，女儿的左耳轮上方被啄出好几个伤口。她说，由于耳朵软骨多，女儿当下没有感觉特别疼痛，全程表现相当冷静，因此没有引起骚动。

陈玲丽说，他们当时距离入口处有一段距离，附近不见管理员，也没有任何告示牌注明求助方式，他们一家后来在一名清洁工的帮忙下联系上管理员。

“管理员约15分钟后赶到园区，并指引我们到德士站。我们后来带女儿到邱德拔医院看诊，医生为女儿涂抹药膏后，就帮她把伤口包扎起来。”

13岁女生的左耳被白色鹦鹉咬住，留下伤口。（受访者提供）

陈玲丽说，由于手指被啄伤，她事后也打了一支预防针，以防引发感染。由于女儿在小学时注射过预防针，因此无须额外打针。

陈玲丽说，一家四口高高兴兴出游，结果却败兴而归，女儿过后还得回医院复诊。

“这个园区是开放式的，鸟儿可以自由飞来飞去，前来协助我们的管理员也称，这已不是园区第一次发生鹦鹉攻击人事件，我觉得有必要提醒其他家长多加留意。”

万态保育集团答复《联合早报》时说，事件发生后，职员已为受伤的访客进行急救和清理伤口，集团将继续与伤者家人保持联系。

发言人说，之前有其他访客也在社交媒体上提及手机和鞋子被咬的经历。“我们的动物保护小组正在训练鹦鹉不得在人们身上栖息。这只葵花凤头鹦鹉已被转移到后院的鸟舍，同时继续接受训练。”

飞禽公园的大型鸟舍模拟了自然栖息地，鸟类可以在里头自由飞翔和探索环境，但当人们身处大自然时，应了解如何与大自然相处。“动物就像人一样，喜欢有自己的安全空间，因此我们应该与鸟类保持安全距离。”

发言人提醒访客留意园区的标志，比如不要触摸、喂食或伸出手去抓鸟儿。它们的喙和爪子相当锋利，可能会意外造成受伤。鸟儿也会被闪亮反光的物品吸引，比如珠宝、钥匙和硬币，避免将这些物品暴露在鸟类可能接触到的地方，或无人看管的地方。