义顺组屋火患 17岁少年昏迷送院

义顺环路一间三房式组屋单位发生大火，还传出玻璃爆裂声，一名17岁少年被救出时已经陷入昏迷，被紧急送院，现场传出火患疑似个人代步工具引发的。

这起火患发生在星期六（6月10日）晚上8时55分，地点是义顺环路第783座组屋一间12楼单位。

《联合早报》记者赶到现场时，组屋楼下停了至少三辆消防车和两辆辆警车，不少居民也被疏散到楼下。

一名不愿具名的邻居受访时说，他在案发时听到响亮的爆裂声，感觉像是玻璃碎裂的声音。“我起初不以为意，但送餐员拨电给我说楼下被封锁，无法上楼送食物，我才得知发生火患。”

据了解，少年事发时独自在家，至于他何以未能及时逃出来，居民都感到不解。

有居民表示，少年被救出来时已经失去意识，情况严重，他们目睹拯救人员当场为他施展心肺复苏术，并把他送进医院抢救。

现场居民议论纷纷，甚至传出火患疑与个人代步工具有关，少年当时有可能正在睡觉，惊醒时来不及逃生，才会受困火场。

根据民防部队脸书贴文，火势源自单位的其中一个卧房，民防部队到场后破门而入，从卧房救出一名昏迷的男子，并用一支水枪将火势扑灭。

救护人员在场为少年进行心脏复苏，随后将他送往邱德拔医院抢救。

50名居民被疏散到楼下，起火原因还在调查中。