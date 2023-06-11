义顺组屋火患 17岁少年伤重不治

在义顺环路组屋火患中被救出时陷入昏迷的17岁少年，送院后伤重不治身亡，警方就此案展开调查。

《联合早报》星期六（6月10日）报道，义顺环路第783座组屋一个12楼单位晚上8时50分发生大火。新加坡民防部队人员到场后破门而入，救出一名昏迷的男子。救护人员在场为男子进行心脏复苏，随后将他送往邱德拔医院抢救。

左图：义顺环路第783座组屋一个12楼单位星期六（6月10日）晚上发生大火。右图：民防部队人员事后进入单位内调查。（取自民防部队脸书）

新加坡警察部队发言人星期天（11日）受询时指出，一名17岁少年送院后伤重不治。调查正在进行中。

据了解，少年事发时独自在家，至于他何以未能及时逃出来，居民都感到不解。现场居民议论纷纷，甚至传出火患疑与个人代步工具有关，少年当时有可能正在睡觉，惊醒时来不及逃生，才会受困火场。

民防部队星期六在脸书发文说，火势源自单位的其中一个卧房，民防部队到场后破门而入，从卧房救出一名昏迷的男子，并用一支水枪将火势扑灭。

50名居民被疏散到楼下，起火原因还在调查中。

议员陈浍敏：会用紧急救济基金协助死者家属

义顺集选区议员陈浍敏星期天早上到场巡视事发组屋，并慰问死者家属，承诺提供必要帮助。

她接受《联合早报》采访时说，当局会动用紧急救济基金协助死者一家，包括重新装修房子。“市镇会员工目前也正在清理事发单位和走廊。”

义顺市镇理事会发言人回复《联合早报》询时说，市镇会事后已安排员工到失火单位协助清理被烧毁的物品，并为受影响的走廊进行维修工作。“市镇会在来临的这周也将继续维修及为受影响走廊上漆。”