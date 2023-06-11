设电动车充电桩 蔡厝港战备军人协会俱乐部开幕

经过近四年的建筑工程，蔡厝港战备军人协会俱乐部上月底开放，是首个设有电动车充电桩、有盖户外游泳池和室内足球场的战备军人协会俱乐部。到了今年底，全岛另六个战备军协俱乐部也将增设电动车充电桩，以配合我国推动使用较为环保车辆的愿景。

坐落在蔡厝港公园内的蔡厝港战备军人协会（SAFRA）俱乐部今年5月19日取得临时入伙证（TOP）后便陆续投入使用，为西北部居民提供更多娱乐休闲设施。

这是我国第七个战备军协俱乐部，占地1.4公顷 ，并以建设低耗能设施为设计理念。除了设有超过660片太阳能发电板和热能回收系统，俱乐部也装置四个电动车停车位和两个电动车充电桩，它们预计在本月底投入使用。

另六个战备军协俱乐部也将于本月至10月各陆续增设两个电动车停车位和一个电动车充电桩。协会将评估这些电动车设备的使用率，再考虑是否安装更多设施。

蔡厝港战备军人协会俱乐部也设有长50米、共六条泳道的有盖户外游泳池、室内足球场、健身房、室内攀岩墙、保龄球场及衔接蔡厝港公园的空中花园跑道等设施。

俱乐部内设有占地2700平方米的综合中心，里面有健身房、水疗中心和巴西柔术学院。（特约陈来福摄）

配合开幕，俱乐部举办为期一个月的开放日，通过一系列的家庭与体育活动，与居民共庆。过去两个周末，逾1400名战备军人和他们的家人参与首届战备军人协会体能赛，须完成多障碍培训，来挑战耐力、力量、速度和敏捷性。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈（右一，身着黄衣）、蔡厝港集选区基层顾问、贸工部长颜金勇（后排，身着白衣）、蔡厝港集选区议员刘燕玲（身着粉红外套）与周凯年（刘燕玲右）星期天（11日）观摩体能赛的挑战“Elite100”，并参观了新俱乐部的设施。（特约陈来福摄）

部分参赛者星期天（6月11日）进行了体能赛最难的一项挑战“Elite100”，包括翻轮胎训练、低空绳索、爬高低墙和壶铃摆动等13个障碍挑战，以及完成2.5公里竞跑。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈和蔡厝港集选区基层顾问、贸工部长颜金勇到场为挑战主持启动仪式。其他蔡厝港集选区议员包括贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲，以及周凯年也参观了新俱乐部的设施。