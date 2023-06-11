环线停用部分月台首晚 宝门廊地铁站现人潮

受施工工程影响，环线七个地铁站只提供一个月台服务的第一晚，列车时间间隔虽加长，但不少公众仍选择较熟悉的线路继续等候环线地铁。

6月11日至7月20日期间，地铁环线多美歌、百胜、滨海中心、宝门廊、尼诰大道、滨海湾和海湾舫七个地铁站的服务将因维修工程受影响，每天晚上9时后仅开放一个月台提供地铁服务，乘客的车程可能增加多达30分钟。港湾站到体育场站的地铁服务则照常运行。

据《联合早报》记者观察，星期天（6月11日）晚上，受影响的七个地铁站保留了开往滨海湾和多美歌方向的月台服务，关闭了反方向的月台，双向地铁均通过同一个月台交替提供服务。

据观察，七个受影响的地铁站内都设有明显的告示和换乘建议，当局也在宝门廊、海湾舫等人潮较多的转换站月台部署了超过10名工作人员，疏散人潮并为乘客提供换乘建议。

宝门廊地铁站的月台须供应开往体育馆、多美歌和滨海湾三个方向的列车，因此在晚上9时至9时30分时聚集了较多人。

除电子显示屏外，每两个地铁门间均设有告示牌，由地铁工作人员人工更换，提醒乘客下一趟地铁服务的行驶方向。

宝门廊和海湾舫都是转换站，一些乘客在工作人员建议下改搭乘滨海市区线前往目的地，但仍有不少公众选择花更长时间等候较熟悉的环线地铁服务。

地铁环线位于宝门廊和尼诰大道站之间的隧道出现地压上升迹象，陆路交通管理局为安全起见，将进行预防性维修。6月11日至7月20日期间，除6月16日至18日、24日、28日和29日，以及7月1日、2日、7日、8日和14日至16日外，开展预防性维修和加固工程，以确保隧道的长期安全。