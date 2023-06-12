美国股市因为科技股腾涨而在上周表现佳，三大股指全周涨幅介于0.1%至0.4%。当中标普500指数连续第四周上扬，纳斯达克指数连续第七周上扬。

新加坡海峡时报指数上星期五（6月9日）微升0.01%，或0.36点，闭市报3186.97点，全周上涨20.67点，或0.7%。

东京和首尔股市星期一（12日）高开，各涨0.49%和0.30%。

本地股市星期一开盘值得关注个股：

*主题乐园管理公司沈休闲集团（Sim Leisure）星期一开市前披露，集团全资子公司将以现金11万元收购位于圣淘沙的室内主题乐园趣志尼亚（KidZania）。

*贤能集团（LHN Limited）上星期五晚间发布公告说，脱售间接持有的贤能物流管理公司（LHN Logistics）将获得2100万元的利润。上海Milkyway Chemical Supply Chain Service （MCSC）以每股0.2266元收购贤能集团间接持有的84.05%股份，交易一旦完成，贤能集团将获得约3200万元的现金，相当于集团截至6月1日23%的市值。集团计划利用这笔资金作为一般营运资金。

*千禧业科技公司（Jubilee Industries）披露，新加坡交易所（SGX）拒绝公司申请延期公布截至今年3月底的2023财年全年业绩、分发年报、举行常年股东大会，以及发表可持续报告的要求。

*明策（Clearbridge Health）披露，审计师安永会计师事务所（Ernst & Young）并未对公司2022财年的财务报表表达审计意见。安永是因为无法获得足够有关的审计证据，包括出售子公司买卖双方的财务和非财务信息。