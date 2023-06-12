王瑞杰：全球和亚洲可推动贸易投资及金融资源流动 促进包容与可持续发展

面对通货膨胀、地缘政治风险等全球不确定因素，区域和全球增长的平稳如今更加重要。

亚洲乃至全球可通过推动贸易和投资、促进金融资源的流动以及合作应对共同面对的挑战如人口和气候挑战，以促进包容性与可持续发展。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期一（6月12日）上午在财新国际主办的首届亚洲愿景论坛（Asia New Vision Forum）上发表主旨演讲时说，全球和亚洲须有开放、包容性和基于规则的框架来推动更大的贸易和投资。尽管全球某些地方反对全球化，亚洲和亚洲以外的一些国家追求更大经济一体化的愿望仍然强烈。

他说，除了贸易，亚洲乃至全球必须促进全球金融资源的更高流动性，以推动经济发展和创新。这必须得到强有力的国际金融机构的协作。在亚洲，日本和中国等国家拥有大量资金。如果能将这些资金用作生产性用途以及支持实际经济，本区域和全球将能够受益。

王瑞杰指出，全球和亚洲的合作也有助于应对老龄化和慢性疾病蔓延的问题。

为期两天的亚洲愿景论坛在滨海湾金沙会议展览中心进行，主题为“锚定未来”。这场论坛邀请300余位政策制定者、商界领袖及知名学者讨论亚洲和全球最重要的四个议题，包括全球、家园、科技和绿色的愿景。