总统选举程序启动 参选人周二起可申请资格证明

从星期二（6月13日）起，有意竞选我国下一届总统的参选人，可向选举局申请资格证明，并提交族群声明。

选举局星期一（12日）发文告，宣布来届总统选举的选举程序将在星期二启动。

已表明不寻求连任的现任总统哈莉玛将于9月13日任满。根据总统选举法令，在任总统任期结束前三个月起，有意参选者可开始申请候选人合格证书（Certificate of Eligibility）。参选人资格将由公共服务委员会主席李子扬领导的六人总统选举委员会审核。

另外，来届总统大选虽是公开选举，所有种族都可参选，但有意参选者仍须提交族群声明（Community Declaration），并交由公共卫生理事会主席爱德华·迪西瓦（Edward D’Silva）领导的族群委员会（Community Committee）审核族群身份，以获颁族群证书。选举局解释，这么做是为了确定何时该举行只保留给指定族群参选的总统选举。

根据宪法，如果连续五届总统选举，即30年内有某个族群代表没有当选总统，第六届选举只保留给该族群竞选。2017年举行的上届选举，是我国首场为指定族群（马来族）保留的总统选举。

有意参选者可从星期二起到选举局索取表格，或从选举局网址下载表格。他们最迟必须在选举令状颁布后的五天内，到选举局提交候选人合格证书申请和族群声明。申请结果和族群声明审核结果会在提名日前公布。只有同时持候选人合格证书和族群证书者，能获得参选资格。

选举局早前回复《联合早报》询问时说，接下来的总统选举可以在2023年6月13日之后，或现任总统任期结束后的不久举行，确切日期由总理决定。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼已明确表态有意参选总统。他已在6月8日向李显龙总理请辞，从下个月7日起，不再担任任何政治职务，同时退出人民行动党。