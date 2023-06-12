育儿短期住屋计划未来两年增至4000个单位

育儿短期住屋计划未来两年将增至4000个单位。然而，这类单位的供应有限而需求持续，当局正在研究如何最大限度地使用可用单位，如要求人们共享较大型单位。

建屋发展局之前宣布把育儿短期住屋计划（Parenthood Provisional Housing Scheme，简称PPHS）从2021年的800个单位，增至2023的1800个。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期一（6月12日）在新加坡政策研究所35周年大会上发表题为“重新审视住屋”的演讲时宣布，当局不仅实现了目标，还将在今年底达到近2000个单位。

沈颖说：“由于供应量的翻倍，PPHS申购率大幅下降，从2021年的20倍以上，到目前的三倍左右。”

考虑到冠病疫情的冲击，导致过去两年预订组屋的买家等候时间较长，建屋局也将进一步增加PPHS单位，未来两年再翻倍至4000个单位。

尽管如此，当局意识到市场对PPHS单位有持续需求，而供应仍然有限。沈颖说：“我们正在研究如何进一步最大限度地使用可用的PPHS单位，如规定较大型PPHS单位必须共享。这能让更多等待组屋竣工的购屋者，受益于津贴后的市场租金。”

PPHS为等待新组屋竣工的家庭提供临时单位。政府前年8月将PPHS申请者的家庭收入顶限设在7000元，并让育有18岁及以下孩子，包括妻子已怀孕的夫妻优先挑选房子。

降温努力开始见效

沈颖重申今年将有近4万个组屋和私宅单位竣工，是过去五年的最高竣工量。沈颖说：“目前暂时租房子、等待新组屋竣工的家庭，届时可能会腾出他们的单位，从而缓解租赁市场的压力。”

当局为房地产市场降温的努力也开始见效。沈颖说，5月预购组屋销售活动中，三房式或更大型单位的首次申购率中位数约为2.3倍，更接近冠病前水平。组屋转售价上一季也出现了两年多来的最小增幅。