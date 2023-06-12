本地股市星期一交投谨慎 午盘前微跌0.01%

投资者静待美国最新通货膨胀数据，以及美国、欧洲和日本中央银行会议结果出炉，本地股市星期一（6月12日）早盘交投谨慎。

海峡时报指数高开0.49%，一度重新站上3200点，午盘前回吐所有涨幅，微跌0.26点或0.01%，中午报3186.71点。

海指早盘最高3206.59点，最低3186.04点，全场成交量6亿7573万股，交易总额4亿1118万元。上升股202只，下跌股192只。

跌幅最显著的海指成份股是泰国酿酒（ThaiBev），下跌2.61%至0.56元。丰益国际（Wilmar）涨幅最显著，上扬1.26%至4.02元。

美国星期二（13日）将公布5月消费者价格指数（CPI）受到投资者关注，市场预计5月核心CPI同比上扬5.3%，低于前一个月涨幅5.5%。

另外，美国联邦储备局即将从星期二起一连两日召开货币政策会议，美联储主席鲍威尔将在新加坡时间星期四（15日）凌晨公布会议结果。

辉立Nova投资分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说，投资者抱持谨慎态度，对股票采取避险策略。基于经济指标疲软和美国领取失业救济金的人数显著增加，市场普遍预计美联储本周会暂停加息。

不过她预期，欧洲央行星期四可能再加息25个基点，而日本央行则维持超宽松货币政策以继续提振经济。

